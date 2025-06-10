Создан тест для выявления рака шейки матки в домашних условиях

Американские ученые из Университета Колорадо представили инновационный тест Teal Wand, позволяющий женщинам самостоятельно проходить скрининг на рак шейки матки в домашних условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA (Journal of the American Medical Association).

По словам исследователей, около половины случаев этого вида рака диагностируется у женщин, которые не проходили обследование в течение последних пяти лет. Главной причиной они называют ограниченный доступ к медицинским услугам: вакцинации, своевременной диагностике и лечению.

«Каждая четвертая женщина в США не делает регулярный мазок на онкоцитологию. А ведь он рекомендован раз в три года для женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет — с 30 до 65 лет. Женщины часто отказываются от обследования из-за нехватки времени или страха перед походом к врачу», — объясняет Кристин Конагески, ведущий автор исследования SELF-CERV.

Тест Teal Wand позволяет выявлять ВПЧ высокого риска — вирус папилломы человека, который передается половым путем и напрямую связан с развитием рака шейки матки. Хотя у большинства зараженных болезнь не развивается, регулярный скрининг помогает выявлять как сам вирус, так и опасные клеточные изменения на ранних стадиях.

Набор Teal Wand рассылается женщинам по почте. Для забора образца требуется от двух до пяти минут, после чего его нужно отправить в лабораторию.

«Не нужно записываться к врачу и подстраиваться под чей-то график — это удобно и снижает барьеры для обследования», — отмечает Конагески.

Клинические испытания, проведенные в 16 медицинских центрах, показали: точность анализа самособранных образцов сопоставима с результатами, полученными в клинике. Устройство выявляет предраковые изменения в 96% случаев, а большинство участниц назвали тест более комфортным по сравнению с традиционными методами.

В мае 2025 года Teal Wand получил одобрение FDA — Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Следующим этапом станет внедрение новинки в широкую медицинскую практику.

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