В Совфеде отвергли решение ЕСПЧ по делу Boeing MH17

Косачев: решение ЕСПЧ в крушении МН17 не имеет юридической силы для России

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении рейса MH17 не имеет юридической силы для России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя вердикт суда от 9 июля.

«С 16 марта 2022 года ЕСПЧ для нас не обладает юрисдикцией. Данное решение, как и предыдущие, не будет исполнено», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Россия готова дать правовой ответ на «процедурные нарушения».

Косачев указал на нарушение статьи 13 Европейской конвенции (право на эффективное средство правовой защиты) и принципа «выслушай обе стороны».

В среду ЕСПЧ признал Россию виновной в крушении самолета Boeing MH17. В первом вердикте суд впервые с 2022 года подтвердил «нарушение Москвой международного права в ходе конфликта на Украине». Второе решение признало якобы причастность России к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году.

Суд установил, что самолет якобы был сбит ракетой «Бук» российского производства с территории, контролируемой «сепаратистами» на востоке Украины.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее в МИД России назвали виновных в крушении рейса МН17.