В Петербурге мигрант увел пятилетнюю девочку с детской площадки, раздел и целовал

Мигрант увел ребенка с детской площадки в Санкт-Петербурге и провел с ней ночь, сообщает «Конкретно.ру».

Вечером 31 мая мать пятилетней девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Ребенка нашли около 6:30 утра 1 июня на улице Руднева. Дошкольница рассказала, что ее с детской площадки забрал неизвестный мужчина. Он отвел ее сначала к озеру, а затем они «пошли на 13 этаж, где ночевали». По словам девочки, незнакомец снял с нее одежду и целовал.

Врачи осмотрели пострадавшую и обнаружили засосы у нее на шее. По камерам правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 49-летний иностранец-нелегал, в 2019 году привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас педофила разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее иностранец познакомился с девочкой из Кстово в соцсетях и домогался ее в гаражном массиве.