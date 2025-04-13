Трамвай сбил пенсионерку в Петербурге

В Санкт-Петербурге трамвай сбил пенсионерку в районе Кронштадтской площади. Видео очевидцев опубликовал «Mash на Мойке».

Telegram-канал уточняет, что ДТП произошло на проспекте Стачек. Туда прибыли сотрудники экстренных служб. Движение транспорта в Кировском районе временно изменено.

До этого в Петербурге десятиклассницу госпитализировали после аварии. Инцидент произошел на Васильевском острове, на Наличной улице. Девушка вышла из трамвая и переходила улицу, но в какой-то момент ее сбил водитель за рулем Skoda. В результате 16-летняя пострадавшая попала в больницу.

По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. Как рассказали в МВД, за рулем иномарки находился 23-летний мужчина, который уже не первый год водит. В этом году молодого человека 15 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Его штрафовали в том числе и за превышение скорости.

Ранее с автоблогера, сбившего женщину с коляской, сняли часть обвинений.