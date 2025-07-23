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«Мощное столкновение»»: в Петербурге трамвай сбил школьника, и это попало на видео

112: подросток отделался синяками после мощного ДТП с трамваем в Петербурге
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В Санкт-Петербурге подросток попал под проезжающий трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На кадрах камеры наблюдения видно, что трамвай несется с большой скоростью. Парень как раз только вышел из другого вагона и переходил пути. Конечно, мальчишке стоило быть внимательнее, но и вагоновожатая могла бы так не гнать по оживленной улице», — говорится в сообщении.

По информации канала, 16-летнего петербуржца госпитализировали, в больнице выяснили, что школьник не получил серьезных травм, несмотря на это, пострадавший два дня будет находиться под контролем медиков.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина проехал на капоте черной иномарки. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек стоит на капоте автомобиля, который едет по проезжей части, и держится за крышу.

Кроме того, в Калининграде женщина перелетела через машину после жесткого удара на пешеходном переходе.

Ранее в Татарстане авто провалились под землю и попали на видео.

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