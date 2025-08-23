В Тверской области мальчик запутался в самодельных качелях, он не выжил

В Тверской области не спасли мальчика, запутавшегося в качелях

В Тверской области сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства травмирования семилетнего мальчика. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительной информации, ребенок катался на самодельных качелях, но в какой-то момент запутался и перестал дышать. Спасти его не удалось. Отмечается, что в этот момент родителей рядом не было.

«Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль», – сообщается в публикации.

Свою проверку организовали представители Следственного комитета. По итогам мероприятий сотрудники примут процессуальное решение.

До этого в Калининграде маленькие брат и сестра пострадали в игровом центре. Девочка повредила руку, мальчик – получил травму шеи. После инцидента прокуратура выявила нарушения в деятельности организации.

Ранее в Курганской области колесо обозрения остановилось из-за аварийного отключения.