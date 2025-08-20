В Калининграде возбудили дело после того, как брат и сестра пострадали в игровом центре

В Калининграде спустя год возбудили уголовное дело после того, как двое детей получили серьезные травмы в игровом комплексе. Об этом сообщает «Клопс».

В июне 2024 года четырехлетняя София и ее семилетний брат Дима были приглашены на детский день рождения в игровой центр, в этом месте они оказались уже во второй раз. София поскользнулась и упала на матрас у бассейна с шариками, повредив руку. Врачи диагностировали у нее оскольчатый перелом лучевой кости. Брат, катаясь на аттракционе, получил травму шеи — подвывих шейного позвонка. Медсестры в центре на тот момент не было.

Через три недели после снятия гипса у Софии обнаружили неправильное сращение кости, поэтому ей пришлось заново ломать кость. Мальчик же спустя пару месяцев стал жаловаться на боли, и врачи выявили у него серьезные патологии осанки, которые сохранятся на всю жизнь. Сейчас Дима регулярно проходит лечение и реабилитацию.

Родители обратились к юристу, и дети прошли судебно-медицинскую экспертизу. У Софии вред здоровью средней тяжести, у Димы — тяжкий. Целый год их мать пыталась добиться возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей. В итоге прокуратура все же провела проверку и нашла нарушения в деятельности центра. Юрист отмечает, что компенсацию морального вреда семье руководство центра так и не предложило.

