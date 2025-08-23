Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

В США архиепископ Алексий принес извинения за встречу с Путиным на Аляске

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Его обращение опубликовано на сайте Православной церкви в Америке.

В заявлении архиепископ отметил, что его поступок вызвал непонимание и стал причиной смятения среди верующих. Он подчеркнул, что встреча состоялась по его личной инициативе и не отражает официальную позицию Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала события на Украине и выражала поддержку пострадавшим.

«Я хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я спровоцировал. Мои действия никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции церкви», – отметил священник.

Архиепископ Алексий признал свою ошибку и заявил, что полностью разделяет позицию Синода о необходимости прекращения конфликта и скорейшего наступления мира. Он подчеркнул, что намерен вести паству Аляски в духе молитвы и милосердия, следуя решениям церкви.

Митрополит всей Америки и Канады Тихон заявил, что встреча архиепископа Алексия с Путиным не согласовывалась с Синодом и была проведена без его ведома. Он подчеркнул, что подобные действия не соответствуют каноническим нормам и не выражают позицию церкви в вопросах внешних отношений.

