На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

В США архиепископ Алексий принес извинения за встречу с Путиным на Аляске
true
true
true

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Его обращение опубликовано на сайте Православной церкви в Америке.

В заявлении архиепископ отметил, что его поступок вызвал непонимание и стал причиной смятения среди верующих. Он подчеркнул, что встреча состоялась по его личной инициативе и не отражает официальную позицию Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала события на Украине и выражала поддержку пострадавшим.

«Я хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я спровоцировал. Мои действия никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции церкви», – отметил священник.

Архиепископ Алексий признал свою ошибку и заявил, что полностью разделяет позицию Синода о необходимости прекращения конфликта и скорейшего наступления мира. Он подчеркнул, что намерен вести паству Аляски в духе молитвы и милосердия, следуя решениям церкви.

Митрополит всей Америки и Канады Тихон заявил, что встреча архиепископа Алексия с Путиным не согласовывалась с Синодом и была проведена без его ведома. Он подчеркнул, что подобные действия не соответствуют каноническим нормам и не выражают позицию церкви в вопросах внешних отношений.

Ранее Путин назвал залог восстановления российско-американских отношений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами