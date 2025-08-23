Два землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки

РАН: у побережья Камчатки зарегистрировали два землетрясения магнитудой выше 5,0

Два землетрясения магнитудой свыше 5,0 зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Первое происшествие зафиксировали в 16:22 местного времени (07:22 мск). Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 180 километров. Глубина — 60,1 километра, магнитуда 5,3.

Второе землетрясение произошло в 19:58 местного времени (10:58 мск). Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 219 километров, уточнили специалисты. Глубина — 25,7 километра, магнитуда: 5,2.

Известно, что эпицентры подземных толчков располагались в акватории Тихого океана.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский и Ключевский.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров.