Компания друзей изнасиловала школьницу и угрожала выложить снятое видео в соцсети

В Индии пять человек похитили школьницу и изнасиловали

В Индии несколько человек стали фигурантами уголовного дела после группового изнасилования 16-летней школьницы. Об этом сообщает Bhaksar English.

Как рассказала сама пострадавшая, она приехала в город Датия, чтобы купить одежду. Там она встретила сына невестки своей тети и его друга. Молодые люди отвезли ее в лесной массив, где их ждали еще три молодых человека.

В результате последние надругались над несовершеннолетней, затем ее изнасиловали те, кто ее привез. Один из участников снимал происходящее на видео и угрожал, что опубликует ролик в социальных сетях.

Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем родителям и тете, после чего они отправились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов арестовали одного из обвиняемых, остальных ищут.

До этого подобный случай произошел в Бангладеш. Несколько человек увезли 12-летнюю девочку в тисовый сад, где дважды изнасиловали. После обращения в полицию троих мужчин задержали, остальных ищут.

Ранее в Петрозаводске отчим и мать попали под суд за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.