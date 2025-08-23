На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристов эвакуировали в Магадан из-за паводков на трассе

РИА: 24 туриста эвакуировали в Магадан из-за паводков на трассе ‎Колыма
Dizzy_Studio/Shutterstock

Две группы туристов, 24 человека, из разных регионов России эвакуировали из поселка Ягодный, отрезанного из-за паводков, в Магадан. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Мы видели потоки воды. Выезжали с озера Джека Лондона на лодках, по реке Дебин больше нельзя проехать и на «Урале». Видели полные сапоги у себя, заполненные реки. И вот, на самом деле, вишенкой на торте было попасть вовремя к нашему самолету. И спасибо большое губернатору Магаданской области, который организовал нашу эвакуацию», — сказали журналистам туристы.

По их словам, они две недели прожили в глухой тайге, на озере Джека Лондона и в его окрестностях. Несколько дней люди ждали эвакуации.

В пресс-службе МЧС Магаданской области рассказали об эвакуации четырех человек с аварийного участка трассы «Колыма». В Магадан на вертолете доставили троих женщин и ребенка.

21 августа сообщалось, что в регионе из-за сильного наводнения снесло автомобильный мост. Как писал Telegram-канал SHOT, путепровод размыло в тот момент, когда по нему ехал грузовик с цистерной. Заправщик упал в воду и застрял.

Ранее в Забайкальском крае из-за ливня размыло железнодорожные пути.

