СМИ: в отношении блогера Маркаряна расследуют дело о реабилитации нацизма

В отношении блогера Арсена Маркаряна, который, возможно, приехал в Россию, расследуют дело о реабилитации нацизма. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Коуч женоненавистников попал под расследование еще весной. Все это время он поливал грязью страну из-за границы. Тогда же Маркарян был объявлен в розыск», — говорится в посте.

Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении блогера также подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.

В конце января этого года прокуратура Москвы сообщила, что специалисты выявили призывы к терроризму в словах Маркаряна. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и направили соответствующие материалы в следственные органы, которые должны были решить вопрос об уголовном преследовании блогера. В заявлении уточнялось, что мужчина «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма».

Маркарян получил известность благодаря своим скандальным интервью. В ходе таких бесед блогер неоднократно делал женоненавистнические заявления, утверждая, что женщины уступают мужчинам в физическом и интеллектуальном плане. На этом фоне пользователи социальных сетей дали ему прозвище «Мизогимли», которое отсылает к слову «мизогиния» и гному по имени Гимли из романа «Властелин колец».

Ранее в Москве заметили ненавидящего женщин блогера.