В Москве заметили ненавидящего женщин блогера

Блогер и инфобизнесмен Арсен Маркарян, который известен своими русофобскими и сексистскими высказываниями, может находиться в России. Фото мужчины публикует Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах бородатый мужчина, похожий на Маркаряна, стоит на Красной площади, а за ним виднеется Собор Василия Блаженного. Как пишет Telegram-канал, блогер известен своими русофобскими взглядами — он оскорблял бойцов СВО, их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

29 января прокуратура Москвы сообщила, что специалисты выявили призывы к терроризму в словах Маркаряна. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и направили соответствующие материалы в следственные органы, которые должны были решить вопрос об уголовном преследовании блогера. В заявлении уточнялось, что мужчина «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма».

Маркарян получил известность благодаря своим скандальным интервью. В ходе таких бесед блогер неоднократно делал женоненавистнические заявления, утверждая, что женщины уступают мужчинам в физическом и интеллектуальном плане. На этом фоне пользователи социальных сетей дали ему прозвище «Мизогимли», которое отсылает к слову «мизогиния» и гному по имени Гимли из романа «Властелин колец».

Ранее сообщалось, что в отношении блогера Маркаряна начали доследственную проверку.