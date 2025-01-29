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Прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

Прокуратура Москвы выявила призывы к терроризму в словах блогера Арсена Маркаряна
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+Мудрость»/YouTube

Прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале, что выявила призывы к терроризму в словах блогера Арсена Маркаряна.

Прокуратура направила материалы своей проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По словам представителей органа власти, Маркарян «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма» и «высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Маркарян стал известен по своим женоненавистническим высказываниям. Он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях. По его мнению, общество «зомбирует» мальчиков еще в детстве, внушая им необходимость защищать «слабых» девочек. Из-за внешности блогера пользователи соцсетей дали ему прозвище «Мизогимли». Оно отсылает к персонажу-гному Гимли из «Властелина колец» и слову «мизогиния».

Ранее ФСИН прокомментировала передачу 30 кг соли лидеру инцелов Поднебесному.

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