В Токио пострадали люди после распыления газа в торговом центре

NHK: в Токио задержали мужчину за распыление газа в комплексе Shibuya Hikarie

В Токио неизвестный распылил вещество, похожее на слезоточивый газ, в торгово-офисном комплексе Shibuya Hikarie в районе Сибуя. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным полиции, инцидент произошел около 13:30 по местному времени (07:30 мск) в здании, где расположены магазины, кафе, рестораны, театральный зал Tokyu Theatre Orb, а также офисные помещения и площадки для мероприятий.

После происшествия не менее 11 человек пожаловались на боль в глазах и носоглотке. Подозреваемого в распылении газа задержали, сейчас ведется расследование.

Накануне в Новосибирске мужчина ворвался в репетиционное помещение группы Black Sonic Pearls, применил газовый баллончик и похитил музыкальное оборудование. Экс-солист группы «Челси», финалист шоу «Фабрика звезд-6» и фронтмен коллектива Арсений Бородин заявил «Газете.Ru», что у нападавшего ранее был конфликт с пострадавшим гитаристом, своим поступком он хотел сорвать концерт.

Ранее россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде.