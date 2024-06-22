Журналиста Караулова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы признал журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и привлек его к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

«Караулов Андрей Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в заявлении.

В связи с этим суд обязал журналиста выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

30 июня 2023 года министерство юстиции РФ внесло Караулова в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, журналист получал поддержку от зарубежного источника и занимался распространением ложной информации о решениях российских властей.

В августе того же года Караулов зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Иноагент Авк». Однако 12 апреля 2024 года эту организацию также признали иностранным агентом на территории РФ.

Сейчас журналист живет за границей. Караулов переехал в другую страну после того, как в РФ его признали иностранным агентом.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) грозит третье уголовное дело.