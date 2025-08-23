Суд разрешил блогеру Митрошиной сменить адрес проживания

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В публикации отмечается, что раньше Митрошина находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. Теперь блогер будет проживать в квартире на Ленинградском проспекте, утверждает агентство.

В связи с чем суд принял решение об изменении адреса проживания не сообщается.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее суд посчитал, что Митрошина может заниматься бизнесом через доверенное лицо.