Суд посчитал, что Митрошина может заниматься бизнесом через доверенное лицо

Суд: Митрошина может осуществлять предпринимательство через доверенное лицо
Максим Блинов/РИА Новости

Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина имеет возможность заниматься предпринимательской деятельностью через доверенное лицо. Об этом указано в официальных документах суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Блогер и ее адвокаты ранее заявили о невозможности вести предпринимательскую деятельность из-за избранной ей меры пресечения. В связи с этим они просили суд заменить домашний арест на запрет определенных действий.

Однако апелляционный суд посчитал, что Митрошина имеет возможность продолжать предпринимательскую деятельность, выдав соответствующую доверенность своему доверенному лицу.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее сообщалось, что в России на треть выросло число дел об отмывании денег.

