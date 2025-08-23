На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр: облачная погода и до +20°C ожидаются в Москве в субботу
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В субботу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура до +20°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается от +18°C до +20°C, а в ночь на воскресенье температура может опуститься до +8°C.

Ветер ожидается северный, 6-11 м/с, а атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье 23 августа температура составит от +15°C до +20°C, а в ночь на воскресенье она может опуститься до +5°C.

22 августа ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупреждала, что всю последнюю неделю августа температура воздуха в столице особо меняться не будет — ночью прогнозируется от +8 до +15 °C, днем от +16 до +18 °C. При этом начнет постепенно ослабевать влияние циклонов на погоду в центральной части страны.

Согласно прогнозу эксперта, отметку в +20 °C столбики термометров могут перешагнуть только 30 и 31 августа.

Ранее выяснилось, что лишь 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков.

