На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде до конца августа

Синоптик Позднякова: до конца августа в Москве будет холодно и дождливо
true
true
true
close
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Погода в столичном регионе в ближайшее время меняться не будет – до конца августа будет холодно и дождливо, на скорое возвращение тепла можно не рассчитывать. Об этом в беседе с НСН сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Всю последнюю неделю августа температура воздуха особо меняться не будет – ночью прогнозируется от +8 до +15 градусов, днем от +16 до +18 градусов. При этом начнет постепенно ослабевать влияние циклонов на погоду в центральной части страны.

Отметку в +20 градусов столбики термометров могут перешагнуть только 30 и 31 августа, считает Позднякова.

«Волна прохладной погоды продержится практически всю следующую рабочую неделю. И редкий день обойдется без осадков, но их интенсивность не будет значительной. В основном будет небольшой, кратковременный дождь», — заключила синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшее время на курортах Краснодарского края и Крыма сохранится хорошая погода для отдыхающих – дождей не прогнозируется до конца августа. Сейчас на курортах Черного моря установилась хорошая погода – так, в Сочи воздух днем прогревается в среднем до +25…+27 градусов, в Крыму до +30 градусов. До конца текущего месяца ожидается такая же солнечная и сухая погода, отметил синоптик.

Ранее выяснилось, что лишь 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами