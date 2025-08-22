Москвичам рассказали о погоде до конца августа

Синоптик Позднякова: до конца августа в Москве будет холодно и дождливо

Погода в столичном регионе в ближайшее время меняться не будет – до конца августа будет холодно и дождливо, на скорое возвращение тепла можно не рассчитывать. Об этом в беседе с НСН сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Всю последнюю неделю августа температура воздуха особо меняться не будет – ночью прогнозируется от +8 до +15 градусов, днем от +16 до +18 градусов. При этом начнет постепенно ослабевать влияние циклонов на погоду в центральной части страны.

Отметку в +20 градусов столбики термометров могут перешагнуть только 30 и 31 августа, считает Позднякова.

«Волна прохладной погоды продержится практически всю следующую рабочую неделю. И редкий день обойдется без осадков, но их интенсивность не будет значительной. В основном будет небольшой, кратковременный дождь», — заключила синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшее время на курортах Краснодарского края и Крыма сохранится хорошая погода для отдыхающих – дождей не прогнозируется до конца августа. Сейчас на курортах Черного моря установилась хорошая погода – так, в Сочи воздух днем прогревается в среднем до +25…+27 градусов, в Крыму до +30 градусов. До конца текущего месяца ожидается такая же солнечная и сухая погода, отметил синоптик.

Ранее выяснилось, что лишь 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков.