В России предложили способ сохранить здоровье альпинистам при восхождении в горы

В Госдуме предложили ввести обязательное медосвидетельствование альпинистов
Julia Mountain Photo/Shutterstock/FOTODOM

Введение обязательного медицинского освидетельствования для граждан, планирующих восхождения на высоты от 3 000 метров, позволит повысить безопасность и снизить риск внезапных летальных случаев горах. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он отметил, что сегодня в России отсутствуют требования об обязательном медицинском допуске для альпинистов, это вопрос личной ответственности граждан. 

«Однако практика показывает, что скрытые заболевания сердца, легких и сосудов становятся основной причиной внезапных летальных случаев в горах», — рассказал Кривоносов.

По его словам, порядок обязательного медосвидетельствования существует в Китае и Индии.

Парламентарий утверждает, что инициатива не направлена на ограничение свободы граждан, а представляет превентивную меру, которая сохранит жизни и здоровье людей.

Накануне руководитель спасательной экспедиции Дмитрий Греков рассказал, что российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, больше не будут спасать.

Наговицина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Ранее спасатели не смогли пробиться к Наговициной.

