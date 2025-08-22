На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели не смогли пробиться к россиянке, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой

Спасатели не смогли пробиться к альпинистке Наговициной на пике Победы
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спасатели не смогли пробиться к российской альпинистке Наталье Наговициной, которая с 12 августа ждет помощи на пике Победы со сломанной ногой, передает Mash.

Руководитель спасательной группы Виталий Акимов почувствовал себя плохо, также на пике Победы ухудшилась погода. Акимов получил травму еще 16 августа при жесткой посадке во время первой попытки спасти туристку. Спасатели приняли решение вернуться в лагерь на высоту 4200 метров.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее появились подробности о спасательной операции альпинистки, застрявшей на пике Победы.

