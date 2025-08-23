На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США произошел взрыв и крупный пожар на заводе по производству масел

NBC: в Луизиане произошел взрыв на заводе по производству масел Smitty's Supply
Shutterstock

Взрыв произошел на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty's Supply в американском штате Луизиана. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации журналистов, после взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа. Огонь быстро распространился на десятки резервуаров. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться. О пострадавших неизвестно.

11 августа взрыв произошел на заводе сталелитейной компании US Steel, расположенном в американском штате Пенсильвания. Журналисты уточнили, что инцидент произошел в городе Клэртон. В результате взрыва пострадали несколько человек.

В июле в Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв. Впоследствии на месте появилось оранжевое токсичное облако, которое могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей.

Ранее в Москве произошел пожар на территории хлебозавода.

