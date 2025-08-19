На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Насильник напал на двух девушек в одном из домов в Петербурге

Depositphotos

В Петербурге две девушки подверглись нападению со стороны одного мужчины в подъезде дома. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в 17 августа. Мужчина набросился на девушку в подъезде, схватил ее и попытался затащить в лифт. Пострадавшая смогла освободиться, приставив к его горлу ключи. В тот же день он совершил нападение на другую жительницу дома, подкараулив ее у подъезда. Злоумышленник пытался стянуть с нее одежду и порвал цепочку — девушку спасло то, что происходящее заметили соседи, пригрозившие нападавшему полицией.

Обе пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали подозреваемого после прочесывания района, однако состава преступления в его действиях не обнаружили. Полицейские сообщили, что будут «держать мужчину в поле зрения».

Ранее неизвестный изнасиловал женщину в квартире в Ленобласти.

