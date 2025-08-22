На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали подростков, зарабатывавших до 500 тысяч за мойку машин на Патриарших

RT: полиция оштрафовала родителей подростков за мойку машин на Патриарших прудах
В Москве задержали подростков, которые зарабатывали до 500 тысяч рублей в месяц за мойку автомобилей на Патриарших прудах. Об этом сообщает RT со ссылкой на районную активистку Галину Мельникову.

Полицейские оштрафовали родителей юных бизнесменов, а детям объяснили, что они занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Подростки привлекли к себе внимание правоохранителей после завирусившегося в сети ролика, где они рассказывают, что могут заработать по 30 тыс. в день за мойку фар и стекол люксовых автомобилей на Патриарших.

14 августа участник специальной военной операции Ярослав Федосеев сказал, что жизнь российских военнослужащих — это цена радости и удовольствия посетителей дорогих заведений на Патриарших прудах. Военнослужащий отметил, что в России должны быть люди, которые напоминали бы соотечественникам, проводящим время в дорогих заведениях, о жертвах, на которые идут бойцы, чтобы обеспечить мирную жизнь в регионах вдали от линии фронта.

Ранее в Москве арестовали скандального автоблогера, прославившегося пранками на Патриарших прудах.

