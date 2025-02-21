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Скандального автоблогера арестовали в Москве

В Москве арестовали скандального автоблогера Эльдархана Мамаева

В Москве арестовали 24-летнего автоблогера Эльдархана Мамаева. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Были установлены различные факты нарушения административного законодательства, допущенные водителем иномарки: управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, внесение изменений в конструкцию автомобиля, отсутствие страхования гражданской ответственности, а также нарушения правил пользования внешними световыми приборами, ремнями безопасности», — говорится в публикации.

В результате против автоблогера были составлены восемь протоколов об административных правонарушениях. Прежде Мамаева привлекали к административной ответственности десять раз. В частности, он был лишен водительских прав.

Автоблогера арестовали на 15 суток.

Эльдархан Мамаев прославился своими пранками на Патриарших прудах, где он на автомобиле BMW пугал пешеходов.

До этого с автоблогера Гаджи Гаджиева, который обвиняется в наезде на женщину с детской коляской во время дрифта на BMW, сняли часть обвинений.

Этого добивались адвокаты Гаджиева. Им удалось убедить следствие, что блогер не совершал действий, способных привести в негодность или повредить транспортные средства. Гаджи Гаджиев остается под следствием.

Ранее появились фото искореженных авто с места ДТП с правительственным Aurus Senat.

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