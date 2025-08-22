Власти США выдадут бойцам нацгвардии в Вашингтоне табельное оружие

Bloomberg: бойцы нацгвардии в Вашингтоне будут носить табельное оружие

Бойцам нацгвардии Соединенных Штатов в Вашингтоне раздадут табельное оружие. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

«Члены объединенной оперативной группы «вскоре отправятся на задание со своим служебным оружием, соответствующим их задачам и подготовке», — приводят журналисты заявление минобороны США.

Агентство связывает такое решение ведомства с недавним заявлением президента Дональда Трампа о том, что он «не играет в игры» с преступностью в Вашингтоне, а развертывание силовиков в городе продлится еще некоторое время.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

21 августа Трамп заявлял, что лично пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет упростить прием на службу в ФБР.