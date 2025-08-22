На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти США выдадут бойцам нацгвардии в Вашингтоне табельное оружие

Bloomberg: бойцы нацгвардии в Вашингтоне будут носить табельное оружие
true
true
true
close
Emily Elconin/Reuters

Бойцам нацгвардии Соединенных Штатов в Вашингтоне раздадут табельное оружие. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

«Члены объединенной оперативной группы «вскоре отправятся на задание со своим служебным оружием, соответствующим их задачам и подготовке», — приводят журналисты заявление минобороны США.

Агентство связывает такое решение ведомства с недавним заявлением президента Дональда Трампа о том, что он «не играет в игры» с преступностью в Вашингтоне, а развертывание силовиков в городе продлится еще некоторое время.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

21 августа Трамп заявлял, что лично пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет упростить прием на службу в ФБР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами