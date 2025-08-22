СМИ утверждают, что в США упростят правила набора агентов ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа готовится снизить критерии для набора агентов Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Директор бюро Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонжино предложили, что у кандидатов на должность агентов не будут требовать диплом о высшем образовании, а во время их подготовки будет сокращен курс обучения в академии Куантико, штат Вирджиния. Он будет длиться не 18, а 8 недель, говорится в публикации.

Издание утверждает, что благодаря новым правилам ФБР сможет привлекать сотрудников из других федеральных агентств, например, иммиграционную и таможенную полицию, а также из бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Бывшие и действующие агенты бюро считают, что Патель хочет, чтобы ведомство уделяло больше времени борьбе с преступностью на улицах, а не сложным делам, которые связаны с финансовым мошенничеством, коррупцией в госсекторе и национальной безопасностью.

В начале августа сообщалось, что ФБР решилось на «необычный шаг» и отправит до 120 своих сотрудников помогать полицейским Вашингтона бороться с криминалом в городе.

Ранее ФБР удалило имя Трампа и других известных лиц из файлов Эпштейна.