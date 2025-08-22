На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ утверждают, что в США упростят правила набора агентов ФБР

NYT: администрация Трампа снизит требования к набору в ФБР
true
true
true
close
Cliff Owen/AP

Администрация президента США Дональда Трампа готовится снизить критерии для набора агентов Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Директор бюро Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонжино предложили, что у кандидатов на должность агентов не будут требовать диплом о высшем образовании, а во время их подготовки будет сокращен курс обучения в академии Куантико, штат Вирджиния. Он будет длиться не 18, а 8 недель, говорится в публикации.

Издание утверждает, что благодаря новым правилам ФБР сможет привлекать сотрудников из других федеральных агентств, например, иммиграционную и таможенную полицию, а также из бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Бывшие и действующие агенты бюро считают, что Патель хочет, чтобы ведомство уделяло больше времени борьбе с преступностью на улицах, а не сложным делам, которые связаны с финансовым мошенничеством, коррупцией в госсекторе и национальной безопасностью.

В начале августа сообщалось, что ФБР решилось на «необычный шаг» и отправит до 120 своих сотрудников помогать полицейским Вашингтона бороться с криминалом в городе.

Ранее ФБР удалило имя Трампа и других известных лиц из файлов Эпштейна.

