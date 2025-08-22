Политолог Марков назвал свое признание иноагентом «ударом по тем, кто поддерживает Путина»

Марков: признание меня иноагентом стало ударом по тем, кто поддерживает Путина

Политолог Сергей Марков заявил в своем Telegram-канале, что объявление его иностранным агентом стало «ударом для тех, кто поддерживает президента России Владимира Путина».

«По сути. Я так понял, что кто-то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным СМИ и отстаивал там интересы России и защищал Владимира Путина? Круто. Круто и глупо. Еще раз: объявление Маркова иноагентом это удар по тем, кто искренне поддерживает Владимира Путина. И все это понимают», — написал политолог.

22 августа Минюст внес Маркова в реестр иноагентов. При этом сам политолог заявил, что не в курсе включения его имени в список иностранных агентов, и предположил, что произошла ошибка.

Корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, политолог был замечен улыбающимся на фотографии, снятой во время вручения азербайджанскому лидеру в качестве подарка шеврон ВСУ.

Ранее политолог Марков назвал себя сторонником Путина.