В Ростове-на-Дону развернули 60-метровый триколор в честь Дня флага

В Ростове-на Дону на День флага пронесли боевые знамена полков из зоны СВО

В Ростове-на Дону в честь Дня Государственного флага развернули 60-метровый триколор и стяги, подписанные командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в городской администрации.

Акция прошла на площади перед мультимедийным комплексом «Россия — моя история».

«Каждый стяг — это свидетельство храбрости, мужества и стойкости российских солдат, а День российского флага — общенародный праздник, который объединяет всех граждан страны, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

На мероприятии выступил Герой РФ, участник СВО Андрей Манухин. По его словам, российский флаг — это символ сплоченности, героизма и уверенности в завтрашнем дне.

Бело-сине-красный триколор — символ единства, гордости и многовековой истории нашей страны. Ему посвящен праздник, который каждый год отмечают 22 августа, — День Государственного флага России.

22 августа на Сахалине провели патриотический флешмоб, в рамках которого развернули огромный 12-метровый триколор над спорткомплексом «Горный воздух».

