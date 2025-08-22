На Сахалине развернули 12-метровый флаг России

Сегодня отмечается День Государственного флага России. В честь этого праздника на Сахалине провели патриотический флешмоб, в рамках которого развернули огромный 12-метровый триколор над спорткомплексом «Горный воздух», сообщает «Пятый канал».

К мероприятию присоединились полсотни спортсменов, тренеров, детей из молодежного движения «Омега» и их родителей. Вместе участники развернули не только огромный российский флаг над одной из площадок комплекса, а также флаги в бухте Тихой и в окрестностях Клоковского водопада. Отмечается, что такое масштабное празднование – это дань уважения к госсимволам России, которые имеют особое значение для истории страны. Подобные флешмобы в День Государственного флага России проходят на Сахалине каждый год.

Бело-сине-красный триколор — символ единства, гордости и многовековой истории нашей страны. Ему посвящен праздник, который каждый год отмечают 22 августа, — День Государственного флага России. Чтобы поздравить родных, близких и друзей, «Газета.Ru» приготовила тематические открытки и поздравления.

До этого сообщалось, что россияне смогут попасть на медиаэкраны в честь Дня флага.