С Днем российского флага: открытки и поздравления

Бело-сине-красный триколор — символ единства, гордости и многовековой истории нашей страны. Ему посвящен праздник, который каждый год отмечают 22 августа, — День государственного флага России. Чтобы поздравить родных, близких и друзей, «Газета.Ru» приготовила тематические открытки и поздравления.

Картинки ко Дню государственного флага России

Что пожелать в этот праздник: 20 искренних поздравлений

Короткие и яркие (для СМС и социальных сетей)

С Днем флага России! Пусть в твоей жизни будет много светлых полос, синего чистого неба над головой и красных ярких побед!

Гордимся нашим флагом и нашей страной! Желаю всем нам мирного неба и процветания!

Три цвета на флаге — три пожелания: веры, надежды и любви к своей Родине. С праздником!

Пусть наш триколор всегда реет высоко, символизируя силу и единство великой страны! С праздником!

С Днем российского флага! Желаю, чтобы в жизни всегда были порядок (белый), спокойствие (синий) и энергия (красный)!

Официальные (для коллег и партнеров)

Уважаемые коллеги! Поздравляю с Днем государственного флага РФ! Желаю стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне!

Примите искренние поздравления с праздником! Пусть цвета нашего флага вдохновляют на новые достижения, а любовь к Родине наполняет сердце гордостью!

Желаю, чтобы под мирным небом России наш бизнес развивался и креп, а каждый проект становился предметом нашей общей гордости. С Днем флага!

Пусть наш триколор всегда остается символом успеха, могущества и единства! С праздником вас, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю с Днем государственного флага! Желаю процветания нашей державе, а нам — сил и мудрости для воплощения в жизнь самых смелых планов!

Теплые и душевные (для семьи и друзей)

Дорогие мои! В этот праздник желаю нам всем самого простого и самого ценного: чтобы над нашим домом всегда было мирное небо, чтобы в семье царили согласие и любовь, а жизнь была наполнена счастьем. С Днем флага!

Любимые друзья! Пусть этот день напомнит нам о том, как прекрасна наша страна. Желаю всем здоровья, радости и путешествий по самым красивым уголкам нашей Родины!

С праздником, родные! Пусть белый цвет символизирует чистоту наших помыслов, синий — верность близким, а красный — тепло нашего семейного очага!

Желаю тебе сегодня чувства гордости за нашу страну и за себя как часть великого народа! Пусть каждый день будет плодотворным и радостным. С Днем триколора!

Бабушка/дедушка, мама/папа! Спасибо, что привили мне любовь к Родине. Здоровья вам и мирного неба!

Детишки, смотрите, это наш флаг! Желаю вам расти под этим знаменем, быть смелыми, добрыми и помнить, что вы — частичка великой России!

Любимый, с Днем флага! Пусть наша любовь будет такой же неразрывной и яркой.

Подруга, а ведь здорово, что у нас такая богатая история и такие красивые символы! Представляешь, сколько всего видел этот флаг? Желаю, чтобы и наша жизнь была такой же насыщенной и яркой!

Желаю, чтобы чувство патриотизма всегда горело в сердце ярким пламенем, а жизнь была полна спокойствия и благополучия. С Днем российского флага!

Просто хочу сказать, что я горжусь своей страной и вами, мои дорогие! С праздником!

История Дня государственного флага

В начале XVII века в России еще не было понятия «флаг» в современном смысле. Знамена, стяги, хоругви — так назывались символы, которыми пользовались на поле битвы и при княжеских дворах. Впервые слово «флаг» появляется в источниках при Петре Великом, а первые флаги — это полотнища на корабельной мачте, часто с изображением двуглавого орла, но не обязательно тех цветов, которые ассоциируются с Россией сегодня.

Истоки у бело‑сине‑красного триколора гораздо древнее: под этими цветами впервые плавал фрегат «Орел» еще при Алексее Михайловиче. Именно в 1668 году над его мачтой появился флаг с тремя горизонтальными полосами. Хотя точное распределение цветов остается предметом споров, историки подтверждают, что белый, синий и красный уже тогда использовались в геральдике России.

Когда Петр I занялся созданием русского флота, он выбрал бело‑сине‑красный триколор — сначала как свой личный штандарт, а потом, с 1705 года, повелел использовать его на торговых судах.

В XIX столетии появился другой флаг — черно‑желто‑белый, основанный на цветах герба Российской империи. Александр II сделал его официальным государственным символом в 1858 году. А при Александре III в 1883-м бело‑сине‑красный триколор снова использоваться во время торжественных событий. Концу XIX века — при Николае II — он окончательно закрепился как национальный флаг.

С приходом советской власти ситуация резко изменилась. В 1917 году оба царские флаги были сняты и замененные ярко-красным полотнищем с серпом и молотом. Но история сделала круг. В августе 1991 года, во время попытки государственного переворота, триколор был поднят над Домом Советов — это стало символом нового начала. 22 августа Верховный Совет РСФСР официально сделал триколор государственным флагом (к этому и приурочена дата сегодняшнего праздника), а 11 декабря 1993 года указ президента Бориса Ельцина закрепил это решение.

Что означают цвета флага России?

Значение цветов напрямую не закреплено законом, но в народной традиции им приписывают символику:

⚪️ белый — благородство и откровенность;

🔵 синий — верность и честность;

🔴 красный — мужество и любовь.