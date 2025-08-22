На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина установил мировой рекорд по количеству удержанных на голове бокалов

UPI: киприот удержал на голове 511 бокалов для вина и установил рекорд
Guinness World Records

Житель Кипра установил мировой рекорд по количеству удержанных на голове бокалов, пишет UPI.

Как пишут СМИ, 64-летний житель Кипра Аристотелис Валаоритис попал в Книгу рекордов Гиннесса, сумев удержать на голове 511 бокалов для вина. Конструкция весом около 63 килограммов держалась 15 секунд, после чего была благополучно снята.

Для рекорда бокалы выстраивались слоями с использованием листов фанеры, а затем поднимались вилочным погрузчиком над головой Валаоритиса. Мужчина аккуратно принял вес и простоял положенное время, не уронив ни одного бокала.

Танец с бокалами — традиционное зрелище на Кипре, когда танцор постепенно балансирует все больше стаканов на голове. Валаоритис известен как профессиональный исполнитель этого номера: в 2023 году он уже попадал в Книгу рекордов, удержав 319 бокалов. Позже его достижение превзошли, и в этот раз киприот решил отказаться от танца ради максимальной концентрации.

«Я хотел убедиться, что все пройдет идеально», — объяснил рекордсмен.

Ранее британец установил рекорд по количеству посещенных за неделю американских горок.

