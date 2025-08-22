На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач поставила точку в спорах о вреде и пользе растительного молока

Freepik.com

Растительное молоко не следует рассматривать как полноценную замену коровьему по содержанию важных микроэлементов, таких как кальций и белок, а также витаминов D и А. По сути, это напиток на водной основе с растительным экстрактом. Об этом в интервью Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Сам по себе продукт не вреден, если у человека нет индивидуальной непереносимости или аллергии (например, на орехи). Основной потенциальный вред связан с добавками в промышленном производстве», — сказала врач.

Она добавила, что производители нередко используют различные добавки для увеличения срока хранения и улучшения вкусовых качеств растительного молока, среди которых — консерванты, усилители вкуса и ароматизаторы. Специалист призвала при выборе продукта обязательно читать его состав.

Диетолог Екатерина Ширшова до этого призвала отказаться от демонизации коровьего молока.

По ее словам, один из главных аргументов против молока — это непереносимость лактозы. Действительно, с возрастом у части людей снижается активность лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар. Это может вызывать вздутие, дискомфорт и нарушение стула. Однако это не делает молоко вредным: просто в таких случаях рационально использовать безлактозные продукты, которые сохраняют питательную ценность, но не вызывают симптомов, отметила эксперт.

Ранее россиянам назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке.

