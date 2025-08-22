На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как настроить мозг на ЗОЖ

Врач Ответчиков назвал способы, как перестроить мозг на полезные привычки
Shutterstock

Мозг человека можно запрограммировать на полезные привычки, рассказал kp.ru врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.

По его словам, во время стресса, человек тянется к тому, что быстро вызывает выработку дофамина – гормона удовольствия. К этому можно отнести фастфуд, сладости и сигареты. Гораздо сложнее настроить мозг на здоровый образ жизни, но и это возможно, отмечает врач.

Для формирования правильных нейронные связи нужно следить за своим состоянием при стрессе. К примеру, вместо сигареты можно сделать несколько приседаний, попить воду или перекусить злаковым батончиком. Тогда мозг постепенно запомнит новые модели поведения, и они начнут включаться автоматически.

Россиянам также рассказали о пяти самых распространенных ошибках при похудении. К ним отнесли диеты, недостаточное потребление жидкости, пропуск приемов пищи, отказ от жиров и углеводов и употребление таблеток для похудения.

Ранее Газманов раскрыл секрет своей молодости.

