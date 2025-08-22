Врач рассказал, как настроить мозг на ЗОЖ

Мозг человека можно запрограммировать на полезные привычки, рассказал kp.ru врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.

По его словам, во время стресса, человек тянется к тому, что быстро вызывает выработку дофамина – гормона удовольствия. К этому можно отнести фастфуд, сладости и сигареты. Гораздо сложнее настроить мозг на здоровый образ жизни, но и это возможно, отмечает врач.

Для формирования правильных нейронные связи нужно следить за своим состоянием при стрессе. К примеру, вместо сигареты можно сделать несколько приседаний, попить воду или перекусить злаковым батончиком. Тогда мозг постепенно запомнит новые модели поведения, и они начнут включаться автоматически.

Россиянам также рассказали о пяти самых распространенных ошибках при похудении. К ним отнесли диеты, недостаточное потребление жидкости, пропуск приемов пищи, отказ от жиров и углеводов и употребление таблеток для похудения.

