Россиянам назвали пять самых распространенных ошибок при похудении

Желающие сбросить вес зачастую допускают пять наиболее распространенных ошибок, что не только приводит к быстрому возвращению лишних килограммов, но и может ударить по здоровью. Возглавляют топ таких ошибок строгие диеты, которые часто схожи с обычным голоданием и являются сильным стрессом для организма, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Худеть важно постепенно, избегая жестких диет, при которых организм начинает крайне быстро расходовать белки, сжигать мышцы. При таком подходе кожа станет тусклой и дряблой, у человека не будет сил, тонуса, а после завершения диеты его организм начнет срочно запасать жир на случай следующей такой «голодовки». Так вес наберётся обратно, а метаболизм замедлится, поэтому придерживаться строгих диет худеющим нельзя, подчёркивают эксперты.

Вторая важная ошибка – недостаточное потребление жидкости. Крайне важно придерживаться нормы, которая составляет 30 мл воды на один килограмм веса. В противном случае организм может столкнуться с обезвоживанием и многочисленными проблемами со здоровьем.

Третья частая привычка – это пропуск приёмов пищи. Если человек пропускает завтрак, обед или ужин, то это повышает шансы того, что к следующему приёму пищи у него будет уже зверский аппетит, в результате чего он съест намного больше, чем мог бы при нормальном графике питания, отмечают специалисты. Также растёт риск, что выбирать в таком состоянии человек будет нездоровую еду – сладкое, мучное.

Четвёртая ошибка – это отказ от жиров и углеводов. Белок действительно очень важен при похудении, но если начать полностью игнорировать жиры и углеводы, это принесёт серьёзный вред здоровью. Важно, чтобы в рационе были растительное масло или орехи как источники полезных жиров, а также крупы – источники углеводов.

Пятой распространённой ошибкой эксперты назвали употребление таблеток для похудения. Зачастую они могут помочь сбросить вес, но при таком подходе человек не сможет удержать результат, так как намного важнее научиться правильно питаться и двигаться. При этом такой вариант сброса веса чреват последствиями для здоровья, побочными эффектами вплоть до аллергии, проблем с сердцем, нарушения пищеварения, обмена веществ.

До этого тренер, нутрициолог и амбассадор Grow Food Ксения Курманчук рассказала «Газете.Ru», что сбалансированное питание поможет похудеть без ограничений. Оно предполагает употребление всех макронутриентов (белков, жиров и углеводов) из правильных источников и в нужных пропорциях.

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