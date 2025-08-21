На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший сотрудник полиции обстрелял мужчину, который защищал его бывшую жену

На Кубани экс-полицейский четыре раза выстрелил в мужчину на глазах у свидетелей
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

На Кубани экс-полицейский открыл стрельбу и ранил мужчину, который защищал его бывшую жену. Об этом сама Наталья рассказала Telegram-каналу Kub Mash.

Инцидент произошел 15 августа на пляже в станице Должанской. Узнав, что ее бывший муж Роман выпил и неадекватно себя ведет, Наталья поехала туда с дочерью, которую он не видел несколько месяцев, но мужчину, ранее служившего в УМВД, это не остановило. Он начал проявлять агрессию к экс-супруге, а затем — к ее знакомому, Ивану Наумову, который заступился за женщину.

«Потерпевший сидел в машине, сказал: «Да будь ты мужиком хоть раз, чего ж ты на женщин нападаешь, а сам даже выйти не можешь...» И все — он открывает дверь и направляется к Наумову, бьет по голове. Завязалась драка. Наумов сильнее его, он сделал прием, и тот уже понял, что проигрывает в этой схватке», — вспоминает Наталья.

Далее ее бывший муж взял травматический пистолет и четыре раза выстрелил в упор, выкрикивая угрозы в адрес Наумова. Далее мужчина вновь переключился на Наталью, но раненый схватил его за плечи и повалил на землю. Стрелку удалось скрыться с места и увезти орудие преступления. Ивана госпитализировали, однако уголовное дело в отношении бывшего силовика так и не было возбуждено.

Ране россиянин стрелял в оппонента во время ссоры, но случайно попал в грудь его 15-летнему сыну.

