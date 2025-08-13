На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин выстрелил в оппонента во время ссоры и попал в грудь его 15-ленему сыну

В Приморском крае мужчина выстрелил в грудь 15-ленему подростку
close
Depositphotos

В Приморском крае мужчина выстрелил в своего оппонента во время ссоры и попал в его несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Уссурийском городском округе во время конфликта между двумя мужчинами. Подозреваемый, 31-летний ранее судимый местный житель, произвел выстрел в своего оппонента, но пуля попала в его 15-летнего сына.

Подросток с ранением грудной клетки был госпитализирован в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и доставили его в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее на Алтае пуля отрикошетила от забора и попала ребенку в шею, девочка не выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами