Россиянин выстрелил в оппонента во время ссоры и попал в грудь его 15-ленему сыну

В Приморском крае мужчина выстрелил в своего оппонента во время ссоры и попал в его несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Уссурийском городском округе во время конфликта между двумя мужчинами. Подозреваемый, 31-летний ранее судимый местный житель, произвел выстрел в своего оппонента, но пуля попала в его 15-летнего сына.

Подросток с ранением грудной клетки был госпитализирован в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и доставили его в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее на Алтае пуля отрикошетила от забора и попала ребенку в шею, девочка не выжила.