Сотрудники УФСИН погибли в Орловской области

Двое сотрудников УФСИН погибли в ДТП в Орловской области
СУ СК РФ по Орловской области

На трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области в результате лобового столкновения погибли двое сотрудников УФСИН, сообщили в Телеграм-канале СУ СК России по Орловской области.

Как отметили ранее в региональном УМВД, утром на трассе столкнулись Lada Vesta и «Газель», погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Следственный комитет после ДТП на трассе М-2 «Крым» возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

Ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры Орловской области.

Так под Норильском трое мужчин задохнулись в автомобиле от угарного газа. Как пояснили в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Хакасии, автомобиль УАЗ, в котором было четверо мужчин, застрял в грязи под Норильском, не смог выехать. Один из мужчин ушел за помощью, а вернувшись нашел их мертвыми. По предварительным данным, они отравились угарным газом при работающем двигателе, потому что выхлопная труба автомобиля находилась в грязи под водой.

Ранее авария парализовала движение на МКАД.

