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Трое мужчин задохнулись в застрявшем УАЗе под Норильском

Под Норильском три человека задохнулись в застрявшем УАЗе
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Под Норильском три пассажира автомобиля задохнулись из-за угарного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, автомобиль УАЗ, в котором было четверо мужчин, застрял в грязи под Норильском, не смог выехать. Один из мужчин ушел за помощью, трое других остались», — отмечается в сообщении.

Вернувшись, мужчина обнаружил их мертвыми. По предварительным данным, они отравились угарным газом при работающем двигателе, потому что выхлопная труба автомобиля находилась в грязи под водой. Также не исключаются иные неисправности машины. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

До этого губернатор Тульской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе «Дон».

Ранее в Амурской области возник провал по всей ширине проезжей части трассы «Лена».

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