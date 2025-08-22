Дочь экс-чиновника предложила отправить «чересчур манерных» студентов МГЛУ на СВО

Дочь бывшего главы управы столичного района Северное Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам девушки, после личных проблем в 2023 году она не следила за студенческой жизнью в вузе. Однако позже Трофимова заметила, что в чатах университета студенты начали пропагандировать ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Дочь экс-чиновника подняла эту тему на встрече с ректором, но тот ответил, что никакой пропаганды нет.

Впоследствии Трофимова решила публиковать фотографии и видео тех, кто поддерживает ЛГБТ-движение. Так, она разместила несколько кадров с одним парнем.

«Подобные ему, соевые мальчики/задние отверстия, чересчур манерные, как по мне таких нужно быстро реабилитировать — армия/ознакомительная поездка на СВО!» — подписала она пост.

После этого комментарии под публикацией оставили десятки человек, которым девушка объяснила, что имела ввиду посещение госпиталей, отправку гуманитарной помощи и общение с бойцами СВО, а не боевые действия.

В мае главу округа в Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандала с участием дочери, опубликовавшей видео с угрозой «отправить фраера на СВО». Губернатор назвал поступок несовместимым с ценностями власти. На вакантную должность рассматривали кандидатуру участника специальной военной операции.

Ранее на Кубани опровергли фейк об увольнении чиновников в пользу участников СВО.