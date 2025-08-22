На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд временно закрыл торговый центр в Кемерово, где произошел пожар

В Кемерово суд остановил работу ТЦ «Лапландия», где произошел пожар
true
true
true

Центральный районный суд Кемерово временно запретил работу торгово-развлекательного центра «Лапландия» на Октябрьском проспекте, где на днях произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Суд удовлетворил ходатайство и.о. прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «Лапландия» деятельности по эксплуатации ТРЦ «Лапландия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет будет действовать, пока владельцы ТЦ не устранят нарушения правил противопожарной безопасности, выявленные специалистами в ходе проверки помещений.

Пожар в «Лапландии» произошел 20 августа. Огонь охватил обшивку фасада здания. Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности.

Самостоятельно покинули здание 860 человек, находившихся в ТЦ. Пламя тушили 65 специалистов МЧС при поддержке 21 единицы спец техники. В результате пожара никто не пострадал. Повреждения получили фасад и кровля общей площадью 110 квадратных метров.

Ранее сообщалось о случае в Нижегородской области, где мужчина случайно сжег восемь квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами