Суд временно закрыл торговый центр в Кемерово, где произошел пожар

В Кемерово суд остановил работу ТЦ «Лапландия», где произошел пожар

Центральный районный суд Кемерово временно запретил работу торгово-развлекательного центра «Лапландия» на Октябрьском проспекте, где на днях произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Суд удовлетворил ходатайство и.о. прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «Лапландия» деятельности по эксплуатации ТРЦ «Лапландия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет будет действовать, пока владельцы ТЦ не устранят нарушения правил противопожарной безопасности, выявленные специалистами в ходе проверки помещений.

Пожар в «Лапландии» произошел 20 августа. Огонь охватил обшивку фасада здания. Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности.

Самостоятельно покинули здание 860 человек, находившихся в ТЦ. Пламя тушили 65 специалистов МЧС при поддержке 21 единицы спец техники. В результате пожара никто не пострадал. Повреждения получили фасад и кровля общей площадью 110 квадратных метров.

