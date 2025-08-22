На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии прошли обыски в отеле, где жил задержанный по делу о «Северных потоках» украинец

Rainews24: карабинеры провели обыски в отеле, где жил украинец Кузнецов
Swedish Coast Guard/AP

Итальянские карабинеры провели обыски в отеле, где жил подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

По данным журналистов, правоохранители опросили персонал гостиничного комплекса под Римини. В ходе разговора владелец и сотрудники организации заявили, что семья подозреваемого выглядела как одна из многих, приехавших из-за рубежа на побережье Адриатического моря.

21 августа немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках».

По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

Ранее в Италии начался суд в отношении украинца по делу о «Севпотоках».

