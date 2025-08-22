В Италии начался суд в отношении украинца по делу о «Севпотоках»

ANSA: в Италии судят украинца Кузнецова по делу о диверсии на «Северных потоках»

В Болоньи (Италия) проходит закрытое судебное заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого хотят арестовать по подозрению в организации атаки на «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сообщается, что в ходе судебного процесса будет рассматрен вопрос о помещении украинца в тюрьму. В агентстве уточнили, что прокуратура ФРГ запросила экстрадицию подсудимого, на реализацию которой итальянскому суду было выделено два месяца.

21 августа немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках».

По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее стало известно, что Кузнецову грозит серьезный срок за диверсию на «Северных потоках».