Грузия выслала 65 депортированных Россией украинцев

Власти Грузии выслали 65 из 87 депортированных Россией граждан Украины
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Власти Грузии двумя чартерными рейсами через Молдавию выслали на родину 65 из 87 граждан Украины, ранее депортированных Россией. Ведется работа по возвращению домой остальных. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Переговоры были продолжительными и завершились успешно, 65 граждан Украины возвращаются на родину», — сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, указанные граждане более двух месяцев находились на границе РФ и Грузии. Однако грузинская сторона не пропускала их, поскольку они «не удовлетворяли законным требованиям» для въезда.

В начале августа сообщалось, что пять украинцев из числа депортированных из России устроили голодовку на границе Грузии, пройти которую им не позволили власти республики.

В грузинском МВД уточнили, что голодающие не выдвигали каких-либо конкретных требований. При этом они рассчитывали на поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.

Ранее группу граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши.

