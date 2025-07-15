Граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши из-за угрозы безопасности

Группу граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши по причине угрозы обороне, безопасности и общественному порядку, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пограничники совместно с агентством Frontex организовали операцию по депортации 40 иностранцев. Польшу на борту самолета, вылетевшего из Радома, принудительно покинули 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдавии.

Шлапка добавил, что с начала года из страны депортировали более 4,6 тыс. иностранцев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что среди грузин, депортированных из Польши, 20 человек получили решения о принудительном возвращении в свою страну «из-за угрозы обороне, безопасности государства или общественному порядку». Из граждан Молдавии такие решения касались девяти человек.

В феврале сообщалось, что из Польши решили выслать 19-летнего гражданина Украины, который регулярно нарушал ПДД, показывая в дорожную камеру средний палец.

Ранее Грузия не впустила 80 украинцев, выдворенных из России за преступления.