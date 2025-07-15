На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группу граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши

Граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши из-за угрозы безопасности
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Группу граждан Грузии и Молдавии депортировали из Польши по причине угрозы обороне, безопасности и общественному порядку, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пограничники совместно с агентством Frontex организовали операцию по депортации 40 иностранцев. Польшу на борту самолета, вылетевшего из Радома, принудительно покинули 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдавии.

Шлапка добавил, что с начала года из страны депортировали более 4,6 тыс. иностранцев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что среди грузин, депортированных из Польши, 20 человек получили решения о принудительном возвращении в свою страну «из-за угрозы обороне, безопасности государства или общественному порядку». Из граждан Молдавии такие решения касались девяти человек.

В феврале сообщалось, что из Польши решили выслать 19-летнего гражданина Украины, который регулярно нарушал ПДД, показывая в дорожную камеру средний палец.

Ранее Грузия не впустила 80 украинцев, выдворенных из России за преступления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами