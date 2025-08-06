Выдворенные из России украинцы устроили голодовку на границе

Пять украинцев из числа депортированных из России устроили голодовку на границе Грузии, пройти которую им не позволяют власти республики. Об этом пишет газета «Взгляд».

В МВД Грузии уточнили, что голодающие не выдвигают каких-либо конкретных требований. При этом они рассчитывают на поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.

По словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, большинство из 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжкие преступления. Он подчеркнул, что у этих граждан нет соответствующих документов, поэтому «пропустить их на территорию Грузии – большой риск».

Как отметил замглавы МВД республики, сейчас Украина ведет переговоры о транзите лиц через Молдавию, однако Кишинев также отказывает украинцам во въезде из-за совершенных ими преступлений.

В конце июня сообщалось, что депортированные из РФ украинцы застряли на границе Грузии. До этого они отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

Ранее украинца депортировали из Польши за превышение скорости и непристойные жесты.