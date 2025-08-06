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Выдворенные из России украинцы устроили голодовку на границе

Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии
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Владимир Иванов/РИА «Новости»

Пять украинцев из числа депортированных из России устроили голодовку на границе Грузии, пройти которую им не позволяют власти республики. Об этом пишет газета «Взгляд».

В МВД Грузии уточнили, что голодающие не выдвигают каких-либо конкретных требований. При этом они рассчитывают на поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.

По словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, большинство из 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжкие преступления. Он подчеркнул, что у этих граждан нет соответствующих документов, поэтому «пропустить их на территорию Грузии – большой риск».

Как отметил замглавы МВД республики, сейчас Украина ведет переговоры о транзите лиц через Молдавию, однако Кишинев также отказывает украинцам во въезде из-за совершенных ими преступлений.

В конце июня сообщалось, что депортированные из РФ украинцы застряли на границе Грузии. До этого они отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

Ранее украинца депортировали из Польши за превышение скорости и непристойные жесты.

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