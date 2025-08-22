На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Дагестана раскритиковали туристку за обнаженную фотосессию на балконе отеля

В Дагестане туристка оголилась ради фото и возмутила местных жителей
Голос Дагестана/VK

В Дагестане разгорелся скандал из-за туристки, которая оголилась ради фото. Об этом сообщает издание TourDom.

Девушка вышла на балкон отеля и стала позировать обнаженной на фоне Хучинского (Ханагского) водопада. По словам очевидцев, фотографом выступил местный гид.

Дагестанцы возмутились тому, что туристы проявляют неуважение к традициям республики, и призвали наказывать нарушителей по всей строгости закона. Например, по статье об оскорблении религиозных чувств верующих. За это можно получить штраф до 300 тыс. руб. или 1 год лишения свободы.

До этого в Токио на туристку пожаловались в полицию, потому что она ела на улице. В стране нет формального запрета на прием пищи в общественных местах, однако в жилых районах и тихих кварталах это считается проявлением неуважения к окружающим. Японская традиция предполагает, что еду нужно употреблять в специально отведенных зонах, а чистота улиц поддерживается, в том числе, за счет отсутствия общественных урн — мусор принято забирать домой.

Ранее туристы занялись сексом в автобусе в Таиланде и вызвали возмущение местных жителей.

