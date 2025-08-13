В Токио на туристку пожаловались в полицию, потому что она ела на улице

В Токио полицейский сделал замечание американской туристке за то, что она ела мороженое на тротуаре, пишет Daily Mail.

По словам туристки Хлои, кто-то из местных жителей вызвал полицию именно из-за того, что она ела мороженое на улице. В стране нет формального запрета на прием пищи в общественных местах, однако в жилых районах и тихих кварталах это считается проявлением неуважения к окружающим.

Как пояснила эксперт по культурному этикету из Киото Наоми Сато, прием пищи во время ходьбы воспринимается как небрежность, способная причинить неудобства. Японская традиция предполагает, что еду нужно употреблять в специально отведенных зонах, а чистота улиц поддерживается, в том числе, за счет отсутствия общественных урн — мусор принято забирать домой.

Есть на ходу можно в некоторых туристических районах, например в Асакусе или на улице Дотонбори в Осаке, а также во время фестивалей. Однако даже в таких случаях принято отходить в сторону, чтобы спокойно закончить трапезу.

Ранее полицейские в Японии провели «медвежьи учения» после серии нападений медведей.