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Туристы занялись сексом в автобусе в Таиланде и вызвали возмущение местных жителей

В Таиланде раскритиковали туристов, которых застали за публичным соитием
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Channel 7

Жители Таиланда раскрититиковали иностранную пару за половой акт в автобусе, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел в Паттайе в субботу, 2 августа. Тем же вечером в локальном новостном паблике в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилась фотография пары, на которой видно, что девушка сидит на коленях у своего парня. Снимок вызвал бурную критику со стороны тайских пользователей.

«Вы можете просто подождать, пока доедете до отеля?», «Вообще никакого уважения!», «Хватит портить имидж Таиланда!», — возмущались комментаторы.

Некоторые удивились, почему водитель автобуса просто не выгнал пару из салона. Позже он дал интервью телеканалу Channel 7, в котором рассказал, что подобрал туристов около 20:00 на улице Сай Сонг Роуд и продолжил движение к пляжу.

В какой-то момент мужчина обратил внимание на необычную тряску в салоне, посмотрел в зеркало заднего вида и был шокирован увиденным. Он подошел к паре и попросил их остановиться, но молодые люди заявили, что просто дурачились, а не занимались сексом.

Они проигнорировали предупреждение, и водитель все же высадил их у отеля. Грозит ли теперь иностранцам какое-либо наказание, не уточняется.

Ранее в Петербурге пару арестовали на 15 суток за соитие в публичном месте.

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